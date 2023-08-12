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棒球／陽岱鋼獨聯本季第9轟出爐 2安2打點助隊搶勝

中央社／ 台北12日電
效力美國獨立聯盟大西洋聯盟高點搖椅隊的台灣好手陽岱鋼今天單場2安、本季第9轟出爐。 截圖自高點搖椅隊推特
效力美國獨立聯盟大西洋聯盟高點搖椅隊的台灣好手陽岱鋼今天單場2安、本季第9轟出爐。 截圖自高點搖椅隊推特

效力美國獨立聯盟大西洋聯盟高點搖椅隊的台灣好手陽岱鋼今天單場2安、本季第9轟出爐，貢獻2分打點，延長賽13局上敲出超前比數安打，幫球隊以6比5拿下勝利。

搖椅（High Point Rockers）交手查爾斯頓髒鳥隊（Charleston Dirty Birds），陽岱鋼先發打7棒、守一壘。

陽岱鋼2局上吞下三振，4局上1人出局球隊2比1領先時轟出陽春砲為球隊添分，6局上選到四壞保送，8局上吞下三振。

兩隊9局打完3比3僵持不下，延長賽第10局各得1分，延長賽11局上搖椅泰勒（Beau Taylor）、陽岱鋼都選到保送上壘，2人出局後靠對方投手犯規跑回1分，但11局下髒鳥再攻下1分。

延長賽12局兩隊沒拿下分數，13局上滿壘時陽岱鋼敲出中外野方向安打，送回球隊致勝分，13局下髒鳥沒能再拿下分數，搖椅順利收下比賽勝利。

陽岱鋼這場總計4打數敲出2支安打，選到2次保送也吞下2次三振，個人本季第9轟出爐，貢獻2分打點，為勝利打點，賽後打擊率2成77。

陽岱鋼

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