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中職／「只是想當英雄」 王威晨12局敲生涯首支再見安

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟隊王威晨。本報資料照片
中信兄弟隊王威晨。本報資料照片

中信兄弟、味全龍隊今天在洲際球場打滿12局，最終由王威晨敲出生涯首支再見安打，幫助兄弟以4：3擊敗龍隊，將龍隊從下半季領先位置上扯落。

兩軍先發投手交鋒繳出一張相似的成績單，兄弟艾里歐先發7局共用108球，被敲8安打、失3分，失血出現在首局挨了4安打；龍隊鋼龍守不住3：0領先，遭王政順和岳政華各敲一發陽春砲，第5局再被詹子賢揮出追平安打，最終先發7局用98球，被敲8安打、失3分。

兩隊都無法在正規9局下再追加分數，王維中在8局下面對4人次被敲2安打、1保送，在壘間抓到代跑的林志綱，留下兩出局、一二壘有人局面，終結者林凱威提前上班，K掉代打黃鈞聲。

龍隊9局上也有搶分的機會，利用1安打、1失誤攻占一、三壘，林孝程打出二壘方向滾地球，三壘跑者李凱威挑戰本壘出局，戰線以3：3進入延長。

兄弟在此役最後7局有5局都是首位打者上壘，卻一再空手而歸，11局下中「滿壘計」讓比賽繼續延長，終於在12局下有所收穫，首位打者許基宏敲安，劉基鴻還在此時發生要命失誤，曾頌恩執行短打推進二、三壘有人，陳冠偉保送江坤宇後，換上羅華韋接手滿壘局面，王威晨一棒掃向左外野落地，為比賽畫下句點。

關鍵時刻站上打擊區的心情，王威晨說：「今天比較簡單一點，我只是想當英雄。」一棒敲出生涯首支再見安打，讓龍隊吞下3連敗，也從王座摔落，富邦悍將、樂天桃猿隊同以7勝6敗居龍頭。

王威晨 樂天桃猿

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