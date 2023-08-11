中職／改打前段棒次找回長打破壞力 陳俊秀坦言平常心

陳俊秀本季因去年底動刀導致春訓晚起步，開季一度陷入打擊率不到一成的低迷。但重回一軍後陳俊秀逐漸找回強打身手，尤其近期總教練曾豪駒「出奇招」將他調往前段棒次，意外讓他火力更加升溫。在受訪時陳俊秀表示，對棒次調整其實沒有想特別多，注意力始終放在將打擊調整到位。

陳俊秀在去年台灣大賽第二戰傳出手部不適，之後就沒再上場打擊，球季結束後證實是勾狀骨骨折需要動刀，導致休賽季調整進度受影響。對此陳俊秀表示，休賽季主要與新人參與重訓營，春訓則是專心在左手復健，後續才將強度慢慢拉上來。

由於身體狀況還沒調整到位，陳俊秀在季初表現不佳，打擊率甚至跌破一成。但在6月24日回歸後逐漸擺脫傷勢陰霾，近三個月上壘率都超過4成，是樂天「暴力猿」打線的重要因子。

曾總也看重陳俊秀的上壘能力，在7月21日首度將他擺在第一棒。而這個調動也迎來奇效，陳俊秀在9場比賽內37個打數狂敲15支安打，本季4發全壘打就有3發是在這段期間打出，打擊率高達4成05，與林立組成可怕的打線雙箭頭。

對此，陳俊秀表示，不管打第幾棒都沒有太多想法，但身為前兩棒，會比平常更快進入到比賽狀況。「其實沒有特別去想，比較在乎打擊有沒有調整到位。只是心態的準備會早一點，也比較快投入比賽，因為是第一個先打的。」

陳俊秀本季兩度被下放二軍調整，但在這次重返一軍行列後，用表現站穩腳步。他也提到在二軍比起比賽，更專注在平時練習的調整步調。「在二軍期間就是一直多打、多聽。」陳俊秀說：「那時候受傷剛好沒多久，心思更多放在練習上，以調整打擊為主。」

昨日傳出台鋼以林子偉與樂天進行1換3的重磅交易，同為桃猿「7年5冠」王朝的一員，陳俊秀坦言會有不捨，但在職業賽場上有舞台最重要。同時對王溢正、藍寅倫、翁瑋均等戰友的轉隊保持樂觀，提到這樁交易也能讓他們為下個賽季做充足準備。

「這個東西(交易)會慢慢變得越來越多，其實是好事。」陳俊秀說：「他們除了本身能力，在團隊中也能帶領年輕隊友，對比較年輕的球隊來說，有學長在場上也比較能放得開。」