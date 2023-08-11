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中職／仁愛鄉加油！申皓瑋袖套藏溫暖信息 盼外界關注

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
中華職棒富邦悍將隊外野手申皓瑋在袖套上寫著「仁愛鄉加油」，希望能鼓勵南投鄉親。圖／擷取自CPBL TV
中華職棒富邦悍將隊外野手申皓瑋在袖套上寫著「仁愛鄉加油」，希望能鼓勵南投鄉親。圖／擷取自CPBL TV

看到仁愛鄉近期飽受雨災所苦，富邦悍將申皓瑋感同身受，9日比賽中特地在右手袖套寫上「仁愛鄉加油」，希望為增加關注提供綿薄之力，申皓瑋說：「因為我是南投人。」

卡努颱風襲擊南投縣仁愛鄉後，至今已累計連續停班7天、停課8天，中斷的道路仍在搶修中，電力、通訊陸續恢復，只不過颱風帶來的雨勢、土石流等災情，已重創當地民眾生活。

9日悍將與樂天桃猿隊之戰，申皓瑋的袖套上寫著應援話語，透過電視轉播傳達遙遠祝福，申皓瑋說：「看到家鄉受災，希望提供一點點影響力，讓大家關注這件事，自己也打算找朋友去幫忙。」

在南投縣信義鄉出生的申皓瑋，家中也有親戚住在仁愛鄉，「在山上遇到這樣的狀況，真的不容易，現在家園也要重建，真的很辛苦。」

申皓瑋住在南投時曾遇到921地震，當時才2歲的他對當時災情沒留下記憶，但透過父親轉述也知道當時家中的辛苦，「希望大家能夠多幫忙。」

申皓瑋 樂天桃猿 富邦悍將

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