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中職／王溢正轉隊非壞事 林泓育看見市場活絡好處

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
王溢正。 聯合報系資料照
王溢正。 聯合報系資料照

樂天桃猿隊將3名球員加上王柏融的契約權送到台鋼雄鷹隊，換回選秀狀元林子偉，老搭檔王溢正轉當台鋼投手，捕手林泓育撇開個人情緒，認為這對市場活絡是好事，也希望未來更開放，增加球員流動。

林泓育與王溢正從國小就認識，到大學當了兩年隊友，也同一年投入中職選秀，只不過王溢正先去日職打轉了一圈，才又再續隊友情，林泓育表示，有打電話給王溢正，「到更多機會的環境，不是壞事。」

林泓育認為交易市場的活絡對中職整體來說是好事，「現在選手越來越多，新環境發展空間多，不只是他，或許對18歲、40歲的球員來說都是這樣，像是（高）國慶去台鋼會不好嗎？也很好啊，有機會在那邊。」

對於球員的流動，林泓育更進一步談到自由球員的年限，或許門檻降低更能提升，以目前中職的9年年資，林泓育認為對高中生來說剛好，但對大學畢業生來說就過長，「或許可以看大學是否畢業，討論不同配套。」

以目前中職環境來說還是資方市場，林泓育可以理解領隊的角度會有不同想法，但勞資可以是找找平衡點，透過球員工會、聯盟、球團一起協商，「對台灣棒球發展不是壞事。」

林泓育 中職選秀 王溢正

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