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中職／補強還沒停！猿隊簽3投自主培訓 高塩將樹是亮點

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
高塩將樹（圖）。（中華職棒提供）
高塩將樹（圖）。（中華職棒提供）

樂天桃猿隊補強一波接一波，昨天才宣布透過交易換來台鋼雄鷹隊選秀狀元林子偉，今天再邀請三位投手高塩將樹 、黃家諾以及温展樂，簽下自主培訓合約，其中高塩將樹具有可視為本土球員的資格。

1989年出生的日籍右投高塩將樹180公分，80公斤，2017年起效力崇越隼鷹棒球隊、安永鮮物棒球隊以及全越運動棒球隊，因為中職條款修訂，因符合「在台灣居住5年以上、且在台灣業餘成棒隊效力3年以上」，未來加盟不受洋將登錄、出賽等限制。

左投手黃家諾出生於2004年12月17日 ，身高181公分，體重70公斤；2001年10月18日出生的右投手温展樂身高183公分，體重80公斤。

這三位投手都將於8月15日向球隊報到，為中職生涯奮鬥，而林子偉的交易案也將在同日生效。

樂天桃猿隊今天邀請三位投手高塩將樹 、黃家諾以及温展樂，簽下自主培訓合約。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊今天邀請三位投手高塩將樹 、黃家諾以及温展樂，簽下自主培訓合約。圖／樂天桃猿隊提供

棒球 林子偉 中職

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