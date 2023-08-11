中職／正面看待捕手良性競爭 戴培峰：督促自己把位置爭取回來

富邦悍將本季捕手戰力備受考驗，去年前兩號先發捕手戴培峰和張進德陸續因傷退出戰線，這個狀況在近期張進德重回一軍後舒緩許多。目前富邦一軍同時登錄三名具有先發實力的捕手，面對捕手的強力競爭，去年的主戰捕手戴培峰則表示樂觀看待。

去年富邦一軍先發蹲捕最多場的是戴培峰的103場，是繼2012年高志綱後第一位「百場蹲捕」球員，不料在季前熱身賽意外因揮棒導致手掌鉤狀骨骨折，缺席了賽季前兩個月。開季頭號捕手位置原先預計由張進德扛起，卻也在五月中旬因傷下二軍，先發大任落到了前三年在一軍僅出賽19場的姚冠瑋身上。

姚冠瑋在代班一號捕手的期間表現出色，上半季繳出2成96打擊率，尤其是上壘率高達4成12，114.6的OPS+在打線中排名前段班。戴培峰6月7日迎來復出，張進德在7月24日也睽違兩個月後再次出賽，悍將捕手深度也隨之變得充足。

戴培峰在富邦最近八場比賽內有七場先發蹲捕，是球隊目前下半季先發最多場次的捕手，防守與引導能力備受肯定的他，也是總教練丘昌榮欽點的先發不二人選。

面對兩名強打隊友張進德、姚冠瑋的強力挑戰，戴培峰表示自己不會有特別的心態，而是專注將事情做好。無論有沒有上場，一軍捕手群在場下也會互相討論，像是前陣子新洋投伍茲初登板，自己就有跟姚冠瑋交換想法。

「不會把這件事(競爭)看得太重，教練安排誰上勢必會有他的目的或是想法」，戴培峰說，「如果自己表現不好換人也很合理，為了球隊好大家就是互相幫忙，當然還是盡全力想要爭取可以上場幫助球隊。」

戴培峰季前遭逢傷勢影響，開季兩個月後才回到賽場，對於重回一軍舞台，他認為在受傷期間會很想上場貢獻，也告訴自己要表現好才能奪回主戰位置。「當然自己會很想趕快回到場上，其他捕手表現好很替他們開心，畢竟能幫助到球隊，這也會督促自己要更努力才能把位子爭取回來。」