中職／41歲潘威倫本季首戰對悍將 若得勝距150勝差一步

「嘟嘟」潘威倫邁入41歲後的第一場一軍登板，就在明天。統一獅隊明天在台南球場出戰富邦悍將隊，將由這位老將先發，這將是他的生涯第384場出賽、336場先發，挑戰生涯第149勝，對手悍將則由洋投安得勝先發。

潘威倫本季尚未於一軍出賽過，二軍則是投了14場（6場先發），取得2勝3敗、防禦率4.11。

獅隊近期在先發投手出現傷兵潮，本周啟用陣中19歲的林詔恩、41歲的潘威倫扛輪值，林詔恩表定昨天先發因雨延賽，明天則是仍照計畫維持嘟嘟先上。

潘威倫明天將以41歲160天年紀登板，距離中職史上最年長登板紀錄還很遠，由洋投馬力龍的44歲75天保持，本土紀錄則是隊友高國慶以野手登板時締造的43歲279天，純正的本土投手紀錄則是劉義傳43歲259天。