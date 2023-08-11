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日職／棒球美女稻村亞美15日廣島鯉開球 12隊拚圖只差這一支
日本棒球美女稻村亞美曾在開球時投出103公里球速，成為日本職棒開球女王。時隔近兩年時間，曾患投球失憶症的她，於昨日在個人社群宣布要為日職廣島鯉魚隊開球，這是她夢想完成日職12球團主場開球挑戰拚圖第11隊，如今只剩巨人一隊。
曾以一支揮棒廣告紅透半邊天，2016、2017年頻頻為日職各球團開球，也曾來台為中職兄弟象隊開球，然而曾創下日本女藝人103公里開球紀錄，現年27歲的稻村亞美因一度患有投球失憶症，2018年開始有3年沒有開球經驗，後來終於在2021年5月克服困難，於千葉羅德海洋主場開球成功，球速達95公里。
她昨日在個人社群發布穿著廣島隊衣服的可愛照片，並用文字宣告，將在今年8月15日廣島隊主場迎戰阪神虎隊的比賽中，擔任開球嘉賓。這是第11支邀請她開球的隊伍，只差巨人隊就能完成日職12球團主場開球的心願。
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