快訊

涉洗錢上百億、引爆88會館之亂…郭哲敏自泰國遣返 法院今裁羈押禁見

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／棒球美女稻村亞美15日廣島鯉開球 12隊拚圖只差這一支

聯合新聞網／ 綜合報導
稻村亞美宣布為廣島開球。 截圖自推特
稻村亞美宣布為廣島開球。 截圖自推特

日本棒球美女稻村亞美曾在開球時投出103公里球速，成為日本職棒開球女王。時隔近兩年時間，曾患投球失憶症的她，於昨日在個人社群宣布要為日職廣島鯉魚隊開球，這是她夢想完成日職12球團主場開球挑戰拚圖第11隊，如今只剩巨人一隊。

曾以一支揮棒廣告紅透半邊天，2016、2017年頻頻為日職各球團開球，也曾來台為中職兄弟象隊開球，然而曾創下日本女藝人103公里開球紀錄，現年27歲的稻村亞美因一度患有投球失憶症，2018年開始有3年沒有開球經驗，後來終於在2021年5月克服困難，於千葉羅德海洋主場開球成功，球速達95公里。

她昨日在個人社群發布穿著廣島隊衣服的可愛照片，並用文字宣告，將在今年8月15日廣島隊主場迎戰阪神虎隊的比賽中，擔任開球嘉賓。這是第11支邀請她開球的隊伍，只差巨人隊就能完成日職12球團主場開球的心願。

相關新聞

中職／王溢正去當雄鷹 陳冠宇透露他的「雞婆」魅力

台鋼雄鷹與樂天桃猿隊進行歷年少見的重磅交易，台鋼得到3名球員加上王柏融契約權，其中王溢正在帶領投手的能力上有目共睹，前隊...

中職／41歲潘威倫本季首戰對悍將 若得勝距150勝差一步

「嘟嘟」潘威倫邁入41歲後的第一場一軍登板，就在明天。統一獅隊明天在台南球場出戰富邦悍將隊，將由這位老將先發，這將是他的...

日職／棒球美女稻村亞美15日廣島鯉開球 12隊拚圖只差這一支

日本棒球美女稻村亞美曾在開球時投出103公里球速，成為日本職棒開球女王。時隔近兩年時間，曾患投球失憶症的她，於昨日在個人社群宣布要為日職廣島鯉魚隊開球，這是她夢想完成日職12球團主場開球挑戰拚圖第11

謝喬恩甲子園好表現被注意到了！日媒大篇幅全漢字報導「臺灣留學生謝猛打」

第105屆日本全國高中棒球錦標賽（俗稱「夏季甲子園」）近期火熱開打，目前就讀日本高知中央高校的台灣留學生謝喬恩，在7日的賽事中繳出單場三安打、四分打點的表現，幫助球隊以9：4擊敗對手川之江高校。他的精彩球技更受到日本媒體的注意，登上日本媒體版面。

中職／獅隊穿中華一番球衣3連戰龍隊 作者小川悦司來台開球

統一獅隊與統一麵攜手合作，將與日本經典美食漫畫「中華一番 !」來場美味聯動，9月1到3日在台南棒球場出戰味全龍隊的3連戰...

韓職／「風之孫」李政厚因傷恐報銷 季末仍會挑戰大聯盟

韓職培證英雄隊「風之孫」李政厚因左腳踝受傷將動刀，本季恐將報銷。即便如此仍不影響他挑戰大聯盟的決心，根據大聯盟官網報導，李政厚本季結束後，依舊會向母隊申請入札。 24歲的李政厚去年勇奪韓職的MV

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦