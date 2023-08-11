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MLB／投無安打手臂超負荷 費城人讓羅倫佐放8天「榮譽假」

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
費城人羅倫佐昨日燃燒手臂，9局一共投了124球飆出無安打比賽，換來的是8天榮譽假。 美聯社
費城人羅倫佐昨日燃燒手臂，9局一共投了124球飆出無安打比賽，換來的是8天榮譽假。 美聯社

費城人隊31歲右投羅倫佐（Michael Lorenzen）昨天投出一場無安打比賽，手臂燃燒9局一共投了124球，換來的是8天榮譽假，下一次登板時間延後到8月19日。

羅倫佐昨天一路封鎖國民隊打線，9局投出5次三振，只因4次保送被上壘，締造大聯盟本季第4場、費城人隊史第14場無安打紀錄，率領費城人7：0獲勝。

費城人近期採用6人先發輪值，加上下周還有2天休兵日，讓羅倫佐得以「中8日」再登板，羅倫佐也坦言這一場無安打比賽有點超越手臂正常負荷，「沒有太超過，但8天的休息會有點幫助，能夠稍微放緩輪值腳步應該是有幫助的。」

費城人目前戰績在國聯東區排第二、手握國聯外卡第一，目前的6人輪值只是暫時性，總教練湯姆森（Rob Thomson）解釋，考量到近期的休兵日，這樣的安排讓球員比較好調整，之後就會重回5人輪值。

羅倫佐今天看起來雙眼無神，原因是早上6點被就被9個月大的女兒叫醒，「我的眼睛在發熱。」羅倫佐說：「幾乎沒怎麼睡，但回顧那場比賽的感覺很開心。」早起的羅倫佐回覆了一下道賀訊息，這也是他生涯第一場完投完封的比賽。

費城人 國民

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