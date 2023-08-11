MiLB／林盛恩空降紅人農場第20 兩條件是守中線資產

林盛恩在今年6月與紅人隊簽約，隨著季中新秀排名出爐，也一揭他的球探報告，作為野手、投手都有不錯的評價，一入榜就空降農場第20。

林盛恩的守備位置標示同時有游擊、外野、右投，球探報告各自列出他身為投、打的分數，身為野手時打擊50分、力量40分、跑速60分、臂力60分、守備50分，整體成績為45分，身為投手時則是直球55分、滑球50分、變速球45分、控球50分，整體分數40分。

林盛恩9月1日才要滿18歲，紅人對他的打擊有更高期待，但同時也未放棄讓他朝二刀流發展的可能性。

球探報告中提到，現階段的林盛恩被評估在打擊區的天賦高於投手，若最終朝專職野手發展並不讓人意外，他擁有穩定、扎實的擊球能力，隨著球技更加成熟之後，可能會激發更多力量，但目前來看是屬於比較偏向技巧派、而非力量型的打者

此外，林盛恩的運動能力以及上乘的臂力，將是他作為游擊手、中外野手的資產；投手版的林聖恩，去年在U18世界盃直球球速接近92哩（約148公里），搭配滑球、變速球使用。