中職／雄鷹換出林子偉 有望迎王柏融

台鋼雄鷹隊今年選進狀元林子偉後，不只一隊對他流口水，但最終由樂天桃猿隊以王溢正、翁瑋均、藍寅倫3名即戰力，加上旅日好手王柏融返台議約權，完成交易並將在15日生效，猿隊獲得戰力補強，而台鋼則獲得3+1名戰力挹注。

猿隊昨天召開記者會宣布此事，領隊浦韋青表示，雙方交流大概1個多月時間，就像球團副董事長川田喜則提到，為了讓球員有更多舞台，感謝台鋼雄鷹一起完成這個交易案，浦韋青也證實：「不是只有我們一支球隊想要交易。」

台鋼雄鷹領隊劉東洋則表示，決定換出林子偉有情感上的拉扯，不過基於現有戰力偏年輕，需要眾多有經驗的球員在一軍撐住，才能給予年輕球員空間進步。

中職規章禁止以「未來」 之狀態進行交易，王柏融目前仍為日職火腿隊球員，返台契約權的轉讓上，浦韋青解釋需要與樂天先簽約、再到台鋼；聯盟則表示，契約權轉讓屬於球團間的默契，並不在聯盟的選手交易規範內。

劉東洋說，已先透過經紀公司探詢王柏融意願，對方有高度意願，因仍有合約在身，等成為自由身後會展現誠意赴日談約。

雖王柏融近年在日職表現不理想，台鋼總教練洪一中仍對這位前子弟兵讚譽有佳，期待王柏融展現過往的豪放打擊。