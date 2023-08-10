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中職／浦韋青形容轉隊3人堅強 預言藍寅倫將成雄鷹主力

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
猿隊副董事長川田喜則（右）、領隊浦韋青談論交易案。記者季相儒／攝影
猿隊副董事長川田喜則（右）、領隊浦韋青談論交易案。記者季相儒／攝影

樂天桃猿隊王溢正、翁瑋均、藍寅倫確定被交易到台鋼雄鷹隊，猿隊領隊浦韋青今天特別南下嘉義，親自告知他們被交易之事，形容「3人很堅強」。

這3名球員目前都在二軍，今天確定轉隊後，將和交易對象林子偉一樣，都在15日向新東家報到，浦韋青感謝3人對猿隊的長期貢獻，特別前往嘉義一趟通知此事。

他說：「沒想到會有這一天，彼此都沒想過這種事。」

浦韋青表示，3位球員反應都很堅強，倒是自己最後有點講不下去，為了延續他們的職棒舞台，球團才做了這種策略，例如藍寅倫在猿隊一軍比較沒有機會，未來可以預期，一定是雄鷹倚重的球員。

猿隊副董事長川田喜則表示，感謝雄鷹促成交易，球團內部經過詳細討論，決定這樣的結果，3人都是過去3連霸的中心選手，王柏融（合約轉讓）也是重要球員，要對這4人表達感謝之意。

川田喜則認為，王溢正、翁瑋均、藍寅倫都是先發主力，希望他們轉隊後有好表現，這對兩隊都是好事。

他說：「對林子偉的評價就是攻、跑、守都很好，下半季加盟後，相信會有很好的貢獻，在新舞台（中職）展現實力對台灣棒球也是好事。」

浦韋青 藍寅倫 林子偉

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