中職／王柏融契約權可以轉讓？聯盟：球團間的默契

樂天桃猿隊與台鋼雄鷹隊進行交易，台鋼換出選秀狀元林子偉，換回三名球員外，還包含王柏融契約權的轉讓，也讓外界疑惑是否符合中職規範？聯盟今天回覆，王柏融相關協議屬於彼此間的默契，而非聯盟交易「標的」。

猿隊要換回林子偉除了送走王溢正、翁瑋均、藍寅倫外，還需要附上旅日球員王柏融返台後的契約權，只不過根據聯盟規章，任何以「未來」或「尚未確定」 之狀態為交易基礎之交換，是排除在選手交易標的之外。

中職聯盟祕書長楊清瓏今日對此提出三點回應如下：

一、「選手交易」要擁有「球團合約」並已跟「聯盟註冊」的選手才符合交易資格。

二、有關旅日選手王柏融，「選手交易」事宜，依照聯盟規定，王柏融必須要先回到「樂天桃猿」取得樂天桃猿合約並跟「聯盟註冊」後，才可以進行「選手交易」。

三、【標的】各球團依規章提報聯盟申請註冊並通過之選手。台鋼雄鷹與樂天桃猿對於旅日選手王柏融相關的協議，應屬於彼此之間的默契，而非聯盟選手交易的「標的」。

意指，王柏融不僅需要以「先簽後換」方式才能轉隊至台鋼，而契約權的「轉讓」，不在聯盟規範的選手交易範疇內，只屬於球團間私下的默契，並不受到規章的保障。