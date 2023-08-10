中職／交易案王柏融本人做出回應！網：應該就是台鋼見了
中職今天傳出台鋼雄鷹與樂天桃猿的交易，年選秀狀元林子偉換到猿隊，王溢正、翁瑋均、藍寅倫轉戰雄鷹，加上王柏融返台議約權，此一消息在中職球迷引發震撼，特別是王柏融議約權，是否合於交易規定，各有說詞，不過，樂天桃猿表明已獲聯盟同意，而雄鷹教頭洪一中也表達王柏融有很高意願加入，等於整件事已是水到渠成，而王柏融本人也於晚間在IG限動上傳過去在Lamigo桃猿時期與藍寅倫合照，雖未多做說明，但網友均說，「應該就是台鋼見了吧，恭喜台鋼！」
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