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中職／放掉林子偉有拉扯 台鋼領隊透露交易主因

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
台鋼雄鷹隊領隊劉東洋。圖／台鋼雄鷹提供
台鋼雄鷹隊領隊劉東洋。圖／台鋼雄鷹提供

台鋼雄鷹隊與樂天桃猿隊進行1換3+1的重磅交易，其中林子偉合約大致底定，後續細節要由猿隊公布，領隊劉東洋坦言，放掉林子偉有情感上的拉扯，但換來的王溢正、翁瑋均、藍寅倫都與高屏有地緣關係，台鋼也獲得更多戰力挹注。

台鋼雄鷹今年在季中選秀以狀元籤選進林子偉，雙方日前已經簽定合約，外傳是百萬級年薪，如今透過交易送走林子偉，劉東洋表示，基於尊重樂天球團，由於林子偉的合約還有些細節待完成，合約內容要由樂天球團這邊去確認、發布。

當初選進林子偉除了他的大聯盟經驗，也考量高雄出身與台鋼的連結，劉東洋表示，這點在跟教練團討論時，確實在情感上拉扯滿久，但加入的球員也都有助於球隊經營高屏甚至大南部市場。

王溢正、王柏融都是屏東人，藍寅倫不僅高雄出生，曾加入的高苑科大棒球隊更是在今年透過台鋼的支援才免於廢校，翁瑋均雖是台中出生，但學生時期曾加入台南安順國中青少棒、高雄普門中學少棒隊。

劉東洋也表示，這次交易、契約權轉讓最大考量，就是獲得更多戰力挹注，「球隊在建構初期，戰力上有非常多位置需要補強。」過往交易不容易成功，是雙方想法有較大落差，「我們清楚球隊現階段需求，確定之後就是勇往直前。」

現階段考量年輕球員較為生澀，劉東洋指出，透過這次交易補強，能有更多有經驗球員撐住一軍，「二軍有空間可以讓年輕投手培養，如果全部都要上一軍戰場，成績比較堪慮，對球迷也比較失禮，尤其新球隊在球經營上，戰績也是一個重要的點。」

台鋼雄鷹 林子偉 樂天桃猿

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