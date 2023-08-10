中職／重磅交易台鋼當盤子？洪總反駁：小鷹需要時間

台鋼雄鷹隊今天與樂天桃猿隊進行交易，以林子偉換來王溢正、翁瑋均、藍寅倫以及王柏融的契約權，平均年齡偏高讓外界認為台鋼「虧了」，然而總教練洪一中有不同看法，為了給年輕球員進步空間，需要有更多的資深選手帶領。

王溢正、翁瑋均、藍寅倫今年在樂天出賽機會被壓縮，藍寅倫一軍出賽25場、王溢正4場，翁瑋均甚至還沒上過一軍，前兩人年紀也偏高，不少球迷認為這非平等交易，台鋼形同「被搶劫」、「當了盤子」。

「我看很多球迷對我們有一些指教。」台鋼總教練洪一中表示，球隊針對戰力多次開會討論，重點是明年升上一軍如何競爭進行布局，「現在年輕球員會不會進步？當然會，但要給他們一些時間、空間。」

洪總解釋，換來這些球員，不會寄望能夠再戰10年、20年，但是有他們的加入，會讓小鷹有時間成長，「這些人不管是場上拚鬥精神，還有倫理方面，都是值得小鷹學習的對象。」

洪總也指出，台鋼目前陣形打擊還可以，但欠缺有長打能力的球員，「大家說子偉也有長打能力，但我們是好幾個位子需要，像藍寅倫、王柏融，假如他們回來可以豪放打擊，讓小鷹有學習對象，進步可能會比較快。」

洪一中也提到對於王溢正的期待，「我不會奢望他貢獻多少戰力、多少勝投，而是要他把經驗帶到這個球隊，以他為投手中心。」洪總解釋，年輕投手有些事未必方便跟教練說，無論場上狀況應對、心態、練習，都需要有球員帶領，王溢正會是這個角色。

台鋼雄鷹領隊劉東洋也表示，外界雖然質疑年紀大的選手應該透過年底擴編選秀補強，但這個二軍賽季打下來，台鋼球員表現仍顯生澀，需要有經驗的球員，「擴編選秀歸擴編選秀，多一個有經驗的選手，對我們來說都是重要的。」