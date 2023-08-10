中職／台鋼探詢過王柏融意願 洪總讚：鬥志非常強

台鋼雄鷹隊今天與樂天桃猿隊進行交易，以今年選秀狀元林子偉換來3名球員加上王柏融的契約權，台鋼球團不擔心契約權「變空氣」，初步探詢本人有高度意願，總教練洪一中也大讚這位前子弟兵「鬥志非常強」。

今年在二軍磨練的台鋼雄鷹隊，明年將升上一軍正式成為中職第六隊，今天透過交易換來王溢正、翁瑋均、藍寅倫三名即戰力，另外還包含王柏融契約權，王柏融若決定離開日職返台，樂天將透過「先簽後換」方式讓渡給台鋼。

只不過，王柏融目前是日職火腿隊的正式球員，仍在二軍等待機會，是否回台仍屬未知數，台鋼雄鷹領隊劉東洋今天受訪時指出，透過經紀公司探詢，王柏融本人有高度意願，只不過目前是有合約的狀態，一但成為自由球員，球團會飛到日本洽談合約，「展現最高度誠意去網羅，樂觀看待這件事。」

雖然王柏融近年在日職表現不盡理想，今年更是從育成球員出發好不容易才轉為支配下，劉東洋對他仍有信心，「當然外界對他會有疑慮，但我們有些調查，也透過日本的管道了解狀況，總結來說，他的技術上沒有太大問題，這點我們對他有信心。」

劉東洋也指出，王柏融在中職表現最風光的時期，就是在洪一中的麾下效力，「相信他回到中職能夠展現他的自信以及風采。」

曾執教Lamigo桃猿的台鋼雄鷹總教練洪一中也指出，選擇王柏融加入，是期待他展現過往的豪放打擊，加上過去是不太容易受傷的選手，「鬥志非常強，有時候會拚過頭，還是我們要說休一下，期待年輕球員向他學習，這也是我們要柏融的重要因素。」

洪總很關心子弟兵表現，「這幾年柏融表現沒有那麼理想，跟他的心態多少有關係，他是非常講求完美的選手。」洪總也指出，日本投手跟台灣也有差距，就連美國的選手到日本都需要適應，「沒打好回美國的也是有，不是在幫他找原因，只是柏融要去適應每個投手不是那麼容易，我們也知道日本出產強投，打者要適應不是那麼容易。」