棒球／杭州亞運日本隊24人選出爐 名單內驚見37歲田澤純一

9月底將舉行杭州亞運會，日本近期也公布以社會人球員為主的代表隊名單。其中名單內有名中職球迷的熟面孔，此人就是過去曾在味全龍出賽的田澤純一。

現年37歲的田澤純一，自橫濱商科大學高等學校畢業後，並沒有前往就讀大學或是往日職前進，而是先到「新日本石油ENEOS」（現ENEOS野球部）磨練，2008年成功與紅襪簽約，季初從2A起步，並於隔年升上大聯盟，只是2010年因為動刀TJ手術整季報銷，不過幸運的是，後續幾年都投出不錯的表現。13年隨紅襪取得是大賽冠軍。

田澤純一後續輾轉至馬林魚、天使等球隊出賽，表現都中規中矩，最後在20年回國參加日職選秀，只可惜各球團最終以默契封殺這名好手，他決定來到中職加盟味全龍隊，負責球隊的後段防線，後援出賽60.2局，防禦率3.56，並拿下30場救援成功，季末未獲球團續約。

去年選擇轉戰墨西哥聯盟，今年決定「鳳還巢」，再度回到生涯發跡球隊「新日本石油ENEOS」（現ENEOS野球部），今年6月底參與選拔營，最後成功入選今年的杭州亞運代表隊。

除了田澤純一入選外，今年城市對抗賽冠軍隊伍豐田汽車的投手佐竹功年、以及能飆出150KM火球並獲得今年「橋戶賞」的嘉陽宗一郎，都是值得關注的投手，打者方面，也有笹川晃平及木南了等亞運常客，再加上去年U23世界盃日本致勝大功臣丸山壮史，實力不容小覷。