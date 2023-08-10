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中職／桃猿教頭曾豪駒認為交易案是好事 坦言情感上不捨

中央社／ 桃園10日電
樂天桃猿隊總教練曾豪駒。記者陳正興／攝影
樂天桃猿隊總教練曾豪駒。記者陳正興／攝影

中職台鋼雄鷹樂天桃猿今天共同宣布「1換4」交易案，桃猿總教練曾豪駒表示，透過交易對比較沒機會的球員來說是好事，但情感面也會不捨，畢竟大家一起奮戰過，很感謝他們。

台鋼雄鷹隊與樂天桃猿隊今天共同宣布，台鋼雄鷹隊用有豐富旅美資歷的野手林子偉，與樂天桃猿隊交換王柏融的契約權轉讓，以及投手王溢正、翁瑋均、野手藍寅倫。選手交易案於8月15日正式生效實行。

對於這項交易案，桃猿隊總教練曾豪駒受訪時表示，「我覺得是好事，對於職棒環境來講是好事，對球員流通、比較沒有機會的球員來講都是好事，因為他們有更多機會可以發揮。」

不過曾豪駒也坦言，「就情感來講其實滿糾結的，大家共同奮戰過、努力過，每一個都很不捨。」至於還在日職火腿隊的王柏融，曾豪駒說尚未聯絡，「目前他還是專注在日職打拚，也期待他有好成績，我覺得就是祝福他們，也感謝他們這幾年為球隊付出心力。」

談到透過交易案獲得的林子偉，曾豪駒則說：「大家都了解他是一個很好的中線選手，當然他的能力無庸置疑，也是大聯盟等級的選手，他加入我們團隊對戰力會有所提升。」至於林子偉在桃猿隊的定位如何，曾豪駒笑說：「等他來再溝通，他好像9個位置都可以守。」

被問到林子偉有沒有機會在15日的桃園主場比賽就亮相，曾豪駒表示，「先看他的狀況，像是他多久沒有比賽了，都是我們考量的，如果他準備好了就可以出賽。」談到林子偉是否會壓縮到其他球員的位置，曾豪駒則說：「戰力提升對團隊都是好的，球場上就是大家各自努力，良性競爭對球隊也是好事。」

曾豪駒 樂天桃猿 台鋼雄鷹

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