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中職／林子偉王柏融交易案引熱議 網：有好大的盤子

聯合新聞網／ 綜合報導
王柏融。 中央社
王柏融。 中央社

台鋼雄鷹隊今天用選秀狀元林子偉，向樂天桃猿隊換來旅日好手王柏融的議約權、桃猿左投王溢正、右投翁瑋均及外野手藍寅倫。這筆重磅交易引發球迷熱議，多數網友認為雄鷹太虧。

洪一中針對這筆交易表示，大家都有不同見解，有人覺得划算，也有人覺得為何換掉林子偉，這都是隊上經過考慮、討論後得到的結東，也促成中職交易活絡。王柏融、王溢正、翁瑋均、藍寅倫都是過去在猿隊帶過的球員，他認為4人拚勁十足，加入雄鷹後對球隊幫助很大，也希望他們趕快融入球隊，幫助小朋友成長。

不過許多球迷對雄鷹做這筆交易提出質疑，網紅台南Josh就發文寫道，「那個…之前我們直播玩5050模擬交易的交易包都沒那麼搶。」有網友開玩笑表示，「根本是教練+院長包」、「樂天談判的人高手，真是高手」、「我覺得這個可以用刑法辦他」。

台鋼雄鷹官方粉絲團也湧入大批球迷留言，「神操作，把希望換絕望」、「還沒上一軍就掉粉，這操作厲害」、「明年票房先涼一半」、「U40大禮包」、「大家快看 這裡有個好大的盤子」、「我願稱你為盤之霸主」、「盤出新高度」、「來送幸福的，台鋼盤鷹」，也有不少人貼上網紅台南Josh的網路迷因「我到底看了什麼」的梗圖。

不過也有部分球迷肯定這筆交易，「雙方都有利，加油期待明年雙方的隊形陣容」、「感覺還行啊 大王回來有8成功力的話 就不虧」、「說盤的我是覺得還好吧」、「支持高雄在地球隊！」、「各取所需 台鋼加油 」。

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