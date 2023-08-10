中職／王柏融成交易案主角 經紀人：目前仍專注拚一軍

中職台鋼雄鷹隊今天宣布用林子偉與樂天桃猿隊交易王柏融契約權之轉讓，及王溢正、翁瑋均、藍寅倫3名選手。王柏融經紀人回應，目前王柏融仍在火腿隊，會專注在爭取拚上一軍。

台鋼雄鷹隊今年手握狀元籤，選中有豐富旅美資歷的野手林子偉，不過今天與樂天桃猿隊共同宣布，用林子偉與桃猿隊交易，換來王柏融契約權之轉讓，以及投手王溢正、投手翁瑋均、外野手藍寅倫，總共有4名選手。選手交易案於8月15日正式生效實行。

29歲的王柏融自2015到2018年效力中職Lamigo桃猿隊，在2018年底取得旅外自由球員資格，與日職日本火腿鬥士隊簽下3年合約，2019年起轉戰火腿隊發展。王柏融在去年與火腿隊續簽1年，今年則與火腿隊簽下育成合約，續留日職打拚，並在7月底順利被轉為支配下球員，目前仍在二軍爭取一軍機會。

雖然王柏融現在仍是火腿隊球員，不過若回到中職，樂天桃猿隊仍有優先議約權。對此，王柏融的經紀公司悍創運動行銷所屬經紀人陳德倫回應，王柏融現在還是在火腿隊，因此還是專注在拚上一軍，其他不管是交易、議約權，身為球員都不是他們能去控制的事情，就是專注在球場上。

至於其他細節，陳德倫表示，「相關部分下午有記者會，以球團為主。」樂天桃猿隊與台鋼雄鷹隊將於今天下午3時30分舉辦聯合記者會。