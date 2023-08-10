中職／以1換4送出狀元林子偉 洪總回應球迷：深思熟慮的決定

台鋼雄鷹、樂天桃猿隊上午同時宣布，今年選秀狀元林子偉換到猿隊，王溢正、翁瑋均、藍寅倫轉戰雄鷹，加上王柏融返台議約權；針對林子偉轉隊一事，雄鷹總教練洪一中說：「大家開會、經過很多人的想法得出結論。」

雄鷹本季先打二軍賽事，明年正式升上一軍，洪一中表示，新球隊有很多位置不是很成熟，需要年紀大、有經驗的選手幫助年輕球員，讓他們快一點成熟，才會有這次交易。

（影片：台鋼雄鷹隊提供）

洪一中不諱言，林子偉行情、知名度、技術都夠，本來希望他能留在隊上，其他球團願意用很多選手交換，經過深思熟慮，這也是目前球隊需要，因此促成交易。

洪一中表示，台鋼以1換4，大家都有不同見解，有人覺得划算，也有人覺得為何換掉林子偉，這都是隊上經過考慮、討論後得到的結東，也促成中職交易活絡。

王柏融、王溢正、翁瑋均、藍寅倫都是洪一中過去在猿隊帶過的球員，他認為4人拚勁十足，加入雄鷹後對球隊幫助很大，也希望他們趕快融入球隊，幫助小朋友成長。