中職／林子偉換3+1戰力 創聯盟史上第2次「選秀狀元」交易

台鋼雄鷹隊與樂天桃猿隊進行重磅交易，台鋼以今年狀元林子偉向猿隊換來3名球員加上王柏融契約權，堪稱核彈級交易，這僅僅是中職史上第二次選秀狀元在加盟前就被交易到其他球隊，前一次是「亞洲巨砲」呂明賜。

手握狀元籤的台鋼雄鷹隊在今年季中選秀會中選中林子偉，選秀前就有交易傳聞流出，不過選秀後台鋼也以買斷獨盟合約方式，展開與林子偉談約進度。

如今台鋼確定將林子偉交易出去，從樂天桃猿隊手中換來王溢正、翁瑋均兩名投手以及外野手藍寅倫3位現役選手，另外就王柏融契約權之轉讓達成協議，選手交易案預計於8月15日正式生效。

王柏融在2019年行使旅外權利挑戰日本職棒，加盟火腿隊至今第4年，今年球季都在二軍出賽，身分從育成轉為支配下，由於中職規範，王柏融若重返中職，需加入母隊樂天桃猿隊，他的契約權在這次的交易中成為籌碼之一。

中職史上選秀狀元被交易的案例少之又少，第一次是1992年的呂明賜，當年旅日歸來的呂明賜有意加入味全龍隊，只不過握有狀元籤的兄弟象隊仍在第一順位選中呂明賜，後來透過交易才讓呂明賜如願披上龍袍，象隊則獲得林易增、陳彥成，成為史上第一樁球員交易案。