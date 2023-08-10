中職／超重磅交易！傳台鋼用林子偉換樂天王柏融等數名球員

台鋼雄鷹隊史第二支狀元籤，選進大聯盟級好手林子偉，但他至今仍未正式加盟。據傳樂天桃猿隊球團，將送出「大王」王柏融的返台議約權以及數名球員，換回年薪百萬等級的林子偉。

據「自由時報」報導，不只一隊選秀前主動向台鋼探詢交易林子偉的可能性，台鋼雖在上月22日宣布和他談妥合約，但同時也聽取其他球隊的交易提案，其中桃猿隊提出的包裹最有誠意。

樂天桃猿提出數名即戰力球員，最讓人意外的是王柏融，他在2015年選秀獲桃猿第1指名選入後，連2季打擊率破4成，2018年加盟日職火腿隊，成為首位透過入札制度加盟國外職棒的中職選手。

王柏融旅日生涯發展不順遂，本季和火腿簽下育成球員合約，剛轉為支配下球員，有資格上一軍。不過本季在二軍只繳出打擊率2成26、7轟、19分打點的成績，如果球季結束後重返中職，依規定只能和桃猿隊議約，而猿隊就是以王柏融的議約權為籌碼，向台鋼換來林子偉。

這筆交易案目前並沒有獲得兩邊球團的證實，如果最後成真，王柏融將和桃猿前總教練、現任雄鷹總教練洪一中重聚。