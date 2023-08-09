中職／秀、朱「神守備」救援 陳克羿奪勝直呼運氣好

樂天桃猿隊今晚除了「Key」陳克羿的6局0責失好投外，兩次美技守備幫忙守住大局，才能以5：3獲勝，5局上陳俊秀、6局上朱育賢展現守備技巧，富邦悍將隊林哲瑄都成為苦主。

陳克羿今晚除了1局上因為2次守備失誤掉分外，就沒有再讓對手得分，其中一次還是自己暴傳一壘的失誤，讓他賽後坦言：「滿自責的，今天投球感覺滿不錯的，但是自己守備問題。」

總教練曾豪駒指出，陳克羿距離前一場登板（7月23日）相隔比較久，第1局還有點狀況，第2局開始就找回節奏，而陳俊秀、朱育賢兩個關鍵守備，守下大局，讓氣勢轉變。

曾總說的是5局上1出局、一三壘有人時，陳克羿牽制一壘，陳俊秀第一時間沒接好，但轉身徒手補救接住，回身傳往三壘成功夾殺在三壘的林哲瑄，6局上則是2出局一壘有人時，林哲瑄敲出左外野深遠飛球，結果被朱育賢跳在牆上接殺出局。

「運氣真的滿好的。」陳克羿也說，5局的時候感覺配球被對手抓到，是一壘的關鍵守備讓局面穩下來，之後改變配球一個一個抓出局，而6局上被林哲瑄打出去以為是全壘打，還好有朱育賢守備幫忙。

陳克羿上半季對戰悍將3場都至少投滿5局，戰績是1勝1敗，下半季再次對上悍將，感覺到對手的難纏，「感覺比較積極進攻，要顧跑者也要顧打者，戰術比較多樣。」

靠這1勝累積5勝，一軍進入第二年的陳克羿希望將目標放遠，季前原本只希望站上一軍，如今表現讓他說出「看有沒有機會10勝」。

而9局上差點翻盤，終結者豪勁單局被敲4支安打、丟掉2分，好在沒讓危機繼續擴大，曾豪駒指出，豪勁3天沒出賽，這場比賽希望守下來所以讓他上場，被敲兩安後決定換捕手，是寄望嚴宏鈞的危機處理能力。