中職／陳克羿6局好投+陳俊秀攻守俱佳 猿勝悍將三腳督

樂天桃猿隊陳俊秀今晚攻守俱佳，轟出追平砲也用守備幫助球隊穩住陣腳，先發投手陳克羿更是繳出6局0責失的好投，由猿隊以5：3擊敗富邦悍將隊，下半季戰績出現猿、悍將、味全龍隊並列第一的奇特場面。

猿隊1局上就因2次失誤、丟掉1分，然而擔任第2棒、一壘手的陳俊秀，1局下就用一發陽春砲，幫助猿隊追平比數，4局上率先敲安後，先靠著朱育賢保送站上得點圈，接著梁家榮的安打將陳俊秀送回得到超前分。

5局上陳俊秀更用守備「騙」到出局，面對1出局一、三壘有人局面，一個看似牽制失誤、陳俊秀漏球的動作，事實上是陳俊秀轉身補接到球，結果三壘的林哲瑄往本壘跑到一半反而被夾殺，成為第二個出局數，也讓後續悍將雖然攻占滿壘，仍未造成傷害。

陳克羿除了第1局因為隊友失誤還有自己傳球失誤掉分外，很快回穩，接下來化解了5局的滿壘危機，一路以91球投完6局，總計被敲5支安打、丟掉1分非責失，另有1次三振、2次四壞保送。

8局下猿隊攻勢再起，朱育賢一發兩分砲領銜，下一棒梁家榮也敲出陽春砲「背靠背」開轟，單局3分攻勢，讓比數拉開到保險差距；9局上終結者豪勁突然失穩，1出局滿壘下被敲安、高飛犧牲打連掉2分，之後又因野手選擇形成滿壘，好在終於抓下最後出局數。

悍將投手郭俊麟本季從中繼重返先發的第一戰，89球投完6局，被敲7支安打但將失分控制在2分，一場優質先發等不到隊友反擊，只能吞下敗投。