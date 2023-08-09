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中職／黃保羅、賴智垣隨隊 悍將找機會拉回一軍

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
富邦悍將先發投手黃保羅。記者余承翰／攝影
富邦悍將先發投手黃保羅。記者余承翰／攝影

富邦悍將隊今天休息區多了兩名不同面孔，賴智垣有望重返一軍、黃保羅最快下周先發上場，拉兩人上來隨隊，總教練丘昌榮說：「先觀察、適應一下。」

黃保羅一軍生涯初登板表現慘淡，在4月24日對味全龍隊先發1.2局失5分，被敲3支安打，另有2次三振、3次保送，一退場就哭了，隨後下二軍重新調整，近期連3場投出優質先發。

悍將現有足堪一軍先發的本土投手有陳仕朋、林子強、江國豪，以及今天回歸先發的郭俊麟，丘昌榮表示，黃保羅有機會排進一軍的先發陣容中，只不過這周已有安排，最快下周將他納入。

賴智垣去年轉戰悍將後投出好成績，今年開季卻遇到撞牆期，在5月中被下放二軍，而從6月28日開始，賴智垣在二軍已經連續10場出賽0責失分（掉2分），丘總說：「賴智垣在二軍表現不錯，一軍投手教練想看一下，有時機會讓他投。」

黃保羅 丘昌榮 富邦悍將

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