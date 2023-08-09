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中職／瑞恩來了！悍將新洋投知道球迷梗 也想挑戰完封

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
富邦悍將隊新洋投瑞恩（Ryan Weiss）今天與一軍會合。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊新洋投瑞恩（Ryan Weiss）今天與一軍會合。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊新洋投瑞恩（Ryan Weiss）今天與一軍會合，牛棚觀察後再決定何時在二軍出賽，對於自己名字在台灣與「雨」連結，瑞恩也略有所聞，甚至希望如球迷所說：「也來投幾場完封。」

中華職棒近年來遇到因雨延賽，球迷常常以「瑞恩」取代下雨（Rain）之意，描述這場未能舉行的比賽，猶如被「瑞恩」完投完封，如今真的出現同名洋投，瑞恩笑說：「總經理有跟我聊到，但我這次沒帶颱風來，大家不用擔心，就看我能不能也投幾場完封。」

26歲的右投瑞恩來自美國，身高193公分、95公斤，2018年美國職棒選秀會上被響尾蛇隊在第4輪選進，最高層級曾上到響尾蛇3A並進入40人名單中，2022年轉戰堪薩斯皇家隊3A，今年球季則是加盟大西洋聯盟。

來到台灣第一天到牛棚練投，瑞恩投了約25到30球，伸卡球、變速球、二縫線、卡特球都秀了一遍，總教練丘昌榮表示：「瑞恩是名好投手，洋投到台灣主要是適應度，今天牛棚完看看狀況，安排他到二軍出賽。」

瑞恩也立刻體驗到台灣的炎熱天氣，很開心能在室內吹冷氣投球，「過去跟伍茲（悍將洋投）是隊友，來之前他有提醒我多帶幾件長袖，台灣天氣濕熱很需要吸汗，我的家鄉也是這樣的氣候，應該不是問題。」

瑞恩今年在大西洋聯盟曾與台灣好手陽岱鋼當過隊友，跟他聊過不少台灣的事情，印象最深的是「高鐵的速度比開車還快」，另外味全龍隊投手林凱威也曾與瑞恩在新人聯盟、1A、2A都當過隊友，瑞恩確定加盟後也接到這位好友的視訊電話，「他看起來很開心。」

富邦悍將隊新洋投瑞恩（Ryan Weiss）今天與一軍會合。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊新洋投瑞恩（Ryan Weiss）今天與一軍會合。圖／富邦悍將隊提供

牛棚 響尾蛇

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