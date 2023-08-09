中職／身陷悍將與桃猿交易傳聞 申皓瑋電話響不停

富邦悍將與樂天桃猿隊昨天爆出交易傳聞，悍將外野手申皓瑋成為主角之一，昨天球隊沒比賽，他在練習時完突然發現電話響不停，申皓瑋直言：「自己也不知道。」

昨天傳出的交易是富邦悍將申皓瑋與董子恩交易樂天桃猿林承飛、邱丹，兩隊都未證實此事，今天兩隊在桃園球場交手，申皓瑋是先發第5棒、左外野手，林承飛先發第7棒、游擊手，原本的球衣還穿得好好的。

「我還是把該做的做好。」申皓瑋昨天練習完才發現有此一傳聞，「交易也不是我能決定的，不管怎麼樣，到球場做好自己該做的。」

申皓瑋今年上半季出賽50場打擊率僅2成12，另有6轟、23分打點，不過下半季至今12場出賽，打擊率3成33，有1轟、6分打點，上半季尾聲提前下二軍調整收到效果。

「鋒哥有跟我說一些打擊的東西。」申皓瑋指的是二軍總教練陳金鋒，透過每天特打去重新鞏固擊球內容，也將在二軍的比賽心態帶來一軍，「鋒哥有跟我說，大膽一點，有膽量去跟投手對決，太保守反而影響自己的攻擊策略。」

悍將目前下半季戰績7勝5敗，與味全龍隊並列第一名，比上半季開季狀況好，申皓瑋認為，球隊目前有往好的方向走，「不管輸贏，球隊的感覺都越來越好。」