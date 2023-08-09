中職／教頭要他別在意 林承飛一頭霧水才知自己陷交易傳聞

樂天桃猿隊與富邦悍將隊昨天出現交易傳聞，猿隊內野手林承飛被列在名單中，然而本人第一時間不知道，聽到教練說「不要在意」時，還一頭霧水。

昨天賽前傳出悍將申皓瑋與董子恩交易猿隊林承飛、邱丹的消息，但並未成真，猿隊與悍將隊今天在桃園球場交手。

林承飛表示，昨天賽前自己習慣小睡一下，沒想到總教練曾豪駒突然走過來說：「不要在意這些。」林承飛當下心中只想：「什麼情況？」後來才知道是交易的傳聞。

對於目前傳聞滿天飛的狀況，林承飛表示自己不會在意，作為球員做好本份最重要，「交易這種東西球員無法選擇，我能做的就是穿上球衣，專心上場比賽。」

猿隊去年曾與悍將達成2換2交易，當時猿隊送出投手王躍霖、野手林澤彬，悍將則提出投手楊彬、野手楊晉豪完成交易，林承飛表示，上一次兩位隊友都是當天才被通知，「我覺得還沒確定的事不用去想，如果確定發生，就照安排去走。」