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中職／太扯了！張志豪3響砲灌7分打點 兄弟爆破桃猿

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
張志豪第4局敲追平陽春砲、第5局敲超前三分砲，第9局再掃三分砲。記者季相儒／攝影
張志豪第4局敲追平陽春砲、第5局敲超前三分砲，第9局再掃三分砲。記者季相儒／攝影

張志豪真的打瘋了！今天單場3響砲，繼2018年6月19日後再演出單場3響砲，地點、對手都和今天一樣，在桃園球場由樂天桃猿隊（時為Lamigo桃猿）成為苦主，不同的是前一次兄弟輸球，這回兄弟成為贏家，終場以11：3爆破猿隊。

面對一開局就陷於0：3落後，兄弟用4發全壘打豪邁逆轉戰局，王政順敲出生涯首轟是一發兩分砲，接下來就是資深炮手張志豪的舞台，第4局先敲追平陽春砲，第5局敲超前三分砲，第9局臨去秋波再掃一發三分砲，單場4安打、3轟、7分打點。

兄弟先發投手泰樂在首局搖搖欲墜，猿隊連4棒安打串聯，朱育賢的二壘打先開張分數，梁家榮補上另一支2分打點二壘打，泰樂單局就失血3分，最終卻以109球完成8局投球，儘管幾乎局局都被敲安，但後7局未再掉分。

猿隊先發投手霍爾投4.2局挨3轟、失6分，中職生涯在前7場先發3連勝後吞下首敗。

張志豪3轟讓桃園球場沈寂，生涯第2次單場3響砲，這回狂灌7分打點改寫新高，毫無懸念獲選為單場MVP。

霍爾先發4.2局挨3轟，丟掉6分退場，吞下中職生涯首敗。記者季相儒／攝影
霍爾先發4.2局挨3轟，丟掉6分退場，吞下中職生涯首敗。記者季相儒／攝影
張志豪第4局敲追平陽春砲、第5局敲超前三分砲，第9局再掃三分砲。記者季相儒／攝影
張志豪第4局敲追平陽春砲、第5局敲超前三分砲，第9局再掃三分砲。記者季相儒／攝影
張志豪第4局敲追平陽春砲、第5局敲超前三分砲，第9局再掃三分砲。記者季相儒／攝影
張志豪第4局敲追平陽春砲、第5局敲超前三分砲，第9局再掃三分砲。記者季相儒／攝影

樂天桃猿 兄弟 張志豪 中職

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