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中職／張志豪連兩打席開砲 生涯8季轟到雙位數

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
張志豪第4局敲出陽春砲，總教練彭政閔與他相擁笑到眼睛變成可愛的一條線。記者季相儒／攝影
張志豪第4局敲出陽春砲，總教練彭政閔與他相擁笑到眼睛變成可愛的一條線。記者季相儒／攝影

中信兄弟隊張志豪今天再度演出先敲追平轟，再掃超前轟的戲碼，本季累積11轟，締造生涯第8個雙位數全壘打賽季。

兄弟今天在桃園球場出戰樂天桃猿隊，先發投手泰樂在首局就表現動盪，猿隊1局下連4棒安打串聯，朱育賢的二壘打先開張分數，梁家榮補上另一支二壘打再帶有2分打點，單局攻下3分下馬威。

兄弟用全壘打追分，王政順先在2局上敲出兩分砲、生涯首轟，張志豪4局上再掃追平陽春砲，追成3：3平手。

第5局江坤宇內野安打、詹子賢選到保送後，舞台再度為張志豪搭起，揮出一發超前三分砲，也打退了猿隊先發投手霍爾，此戰留下4.2局失6分的成績單。

張志豪連兩打席開轟，本季第10、11轟相繼出爐，這是他生涯第8個雙位數全壘打賽季；中職最多雙位數全壘打賽季的紀錄保持人，當然是林智勝的15季。

張志豪第4局敲出陽春砲，第5局再掃三分砲。記者季相儒／攝影
張志豪第4局敲出陽春砲，第5局再掃三分砲。記者季相儒／攝影

張志豪

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