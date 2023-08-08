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中職／洲際球場的老鼠都不小 恰總選手時期看過巨鼠的阿公
台中洲際棒球場昨天上演「巨鼠入侵」，肥滋滋程度讓統一獅隊洋投布雷克都伸手比畫大小，中信兄弟隊總教練彭政閔則是透露，洲際的老鼠一向都不小，選手時期也在休息室看過疑似牠的阿公，也是頗大隻。
昨天獅隊、兄弟進行補賽，兄弟以0：6進入8局下的進攻前，只見工作人員先沿著外野牆下驅趕老鼠，卻被牠一個閃身朝外野草皮逛起大街，不僅球員看得笑嘻嘻，連轉播球評鍾重彩都出主意，「用手套夾最快！」超巨型老鼠引起討論，還有球迷笑稱是「阿嬤養的」。
今天賽前被無厘頭問到此事，彭政閔說洲際的老鼠都不小，「但昨天的真的有比較大，跟小隻的貓差不多大了吧！」
他說前幾年在休息室也有看過滿大隻的老鼠，再被問到原來早就看過牠了嗎？彭政閔笑答：「不是牠吧！應該是他的祖父或什麼。」
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