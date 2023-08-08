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中職／王勝偉盜壘追平自己 恰總先虧他「百觸」竟沒300盜

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導

王勝偉彭政閔45歲生日當天跑出生涯第230、231盗，追平中職史上第3的位置，彭政閔聽聞先是恭喜他，但也忍不住虧這位前戰友，以他的速度和身體條件，加上百觸，「應該是要推進到300盜吧！但以他現在年紀來講，應該是機會不大。」

王勝偉在8月6日之戰單場2盜，有趣的是，當天賽前王勝偉受訪被問到即將追上彭政閔一事，一秒就想到當天是他的生日，不忘先祝「恰哥生日快樂」，隨後就在比賽中發動兩次盜壘成功，跑上和「恰哥」齊名的位置。

王勝偉追上自己的盜壘成績，彭政閔笑答：「他應該早就要有了吧。」他指出，王勝偉可能前幾年出賽較少、上壘率也沒那麼高，導致盜壘累積速度較慢，「不然以他的速度和身體條件，應該不是要追平我，是要破聯盟紀錄。」

彭政閔看王勝偉的條件，認為和「盜總」林易增差不多，「怎麼會只想追平我，那太簡單了吧！」彭政閔停頓了一下突然又想到，「而且他還是有百觸的人，至少加了100次的上壘。」

中職史上盜壘王為黃甘霖295盗，林易增290盗排名第二，王勝偉只要再多1盜，就將獨居史上第3的位置，將彭政閔擠下第4。彭政閔也讚這位小老弟，「勝偉一直都是在各方面都很認真自律的選手，認真經營選手生涯，才會讓他在現階段還有這樣的成績。」

彭政閔 王勝偉 中職

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