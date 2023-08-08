日職／來看二軍台將 王柏融選保送、宋家豪被敲2安無失分

日職東北樂天金鷲隊投手宋家豪今天在二軍出賽，後援登板投1局被敲2支安打，不過順利化解危機沒有失分；火腿隊王柏融則先發打第3棒，3打數沒有安打，不過選到1次保送。

樂天二軍今天對上讀賣巨人隊二軍的賽事，宋家豪於8局上登板後援，雖然被岡本大翔、淺野翔吾接連敲安打，加上下一棒犧牲觸擊，面臨二、三壘有人危機，不過接著讓松原聖彌擊出二壘滾地球出局後，再讓北村拓己擊出二壘飛球出局。

總計宋家豪用12球投1局，被敲出2支安打，沒有失分，目前在二軍防禦率3.00。宋家豪在7月中之後於一軍狀況不穩，4場後援出賽中有2場掉分，在7月30日被球隊降下二軍調整。

此戰雙方都沒有辦法攻下分數，最終樂天二軍與巨人二軍以0比0握手言和。樂天先發投手藤井聖用101球投7局，被敲5支安打，投保送、三振各1次，沒有失分；巨人隊先發投手井上溫大則是用117球投7局，僅被敲3支安打，飆出10次三振，無失分。

另外一場日職二軍賽事，日本火腿鬥士隊的王柏融先發打第3棒、擔任指定打擊，前3打席面對羅德隊一軍水準投手佐佐木千隼，1局上擊出左外野飛球出局，4局上遭到三振，不過6局上選到保送上壘；8局上擊出左外野飛球出局。總計王柏融3打數沒有敲出安打，目前在二軍打擊率2成22。