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U12世界盃／惜敗美國奪銀牌 台灣隊長霸氣喊：U15討回來

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
由花蓮縣負責組訓的U12世界盃少棒賽中華隊獲得亞軍，縣長徐榛蔚（後排中）今天表揚出身花蓮的教練陳智培（後排右）、陳信福（後排左）及5名小球員。記者王燕華／攝影
由花蓮縣負責組訓的U12世界盃少棒賽中華隊獲得亞軍，縣長徐榛蔚（後排中）今天表揚出身花蓮的教練陳智培（後排右）、陳信福（後排左）及5名小球員。記者王燕華／攝影

U12世界盃少棒賽中華隊一路挺進冠軍戰，可惜不敵強敵美國隊，奪得亞軍，但好表現已讓全台感動。全隊有5名選手來自花蓮縣，縣長徐榛蔚今天頒發獎金表揚教練及選手，隊長黃譯皜坦言不甘心，霸氣喊「U15討回來!」

花蓮縣首度拿下U12世界盃組訓權，總教練陳明仁、教練陳智培來自太巴塱國小，還有瑞穗國小教練陳信福，帶領球員從6月底開始組訓。選手有5人是出身花蓮的小球員，包括太巴塱國小的黃譯皜、高聖凱、曾祈嘉，中原國小沈偉凡及新城國小鄭奇恩。

U12於7月28日至8月6日在台南亞太國際棒球訓練中心開打，為了讓鄉親看到花蓮球員的好表現，縣府從8月4日至6日在花蓮市日出大道及光復鄉太巴塱祭祀廣場安排大螢幕直播，縣長徐榛蔚還一日來回花蓮台南，為花蓮的選手加油打氣。

5名球員在這次賽事都有好表現，強投高聖凱及強打黃譯皜帶領球隊一路過關斬將，以全勝戰績進入超級循環賽。冠軍戰遭遇身材高大的美國隊，鎮守三壘大關的沈偉凡，轟出一支二壘安打及一支全壘打，包辦全隊4分打點，可惜仍以4:10落敗，賽後所有隊員很不甘心，哭成一團。

教練陳智培說，陣中沒有大棒子，必須靠戰術，球員們的執行力都很不錯，表現中規中矩，原本只設定要打進超級循環賽，沒想到可以全勝進去，只是連續兩天遇到身材高大、1到9隊都很會打的美國隊，雖然第一天比賽後有抓到美國的弱點，並設定冠軍戰的作戰目標，可惜冠軍戰也被對方投手封鎖，拿到第二名蠻可惜的。

隊長黃譯皜說，組訓開始每天從早練到晚，覺得球隊很有向心力，大家都發揮得很好，尤其是守備方面。他說，美國打擊真的很強，輸掉冠軍戰他也哭了，覺得很可惜，U15再討回來。

沈偉凡在冠軍戰表現亮眼，但他覺得「前面（幾場）都沒安打」，表現不好。即將升上國中的他說，要更繼續努力練習，以後要打贏美國。

縣長徐榛蔚頒發9萬元獎金並勉勵球員們不要氣餒，勝敗只是一時，過程才是最寶貴的經驗，感謝教練和球員們讓花蓮發光，也讓世界看到台灣棒球的實力、努力和毅力。

由花蓮縣負責組訓的U12世界盃少棒賽中華隊獲得亞軍，縣長徐榛蔚（後排右5）今天表揚出身花蓮的教練及5名小球員。記者王燕華／攝影
由花蓮縣負責組訓的U12世界盃少棒賽中華隊獲得亞軍，縣長徐榛蔚（後排右5）今天表揚出身花蓮的教練及5名小球員。記者王燕華／攝影
U12世界盃少棒賽中華隊有多位教練、選手出身花蓮，今天表揚會，在棒球上簽名送給縣府留念。記者王燕華／攝影
U12世界盃少棒賽中華隊有多位教練、選手出身花蓮，今天表揚會，在棒球上簽名送給縣府留念。記者王燕華／攝影
U12世界盃少棒賽中華隊5名花蓮出身的小球員都有好表現，左起為太巴塱國小的黃譯皜、高聖凱、曾祈嘉，中原國小沈偉凡及新城國小鄭奇恩。記者王燕華／攝影
U12世界盃少棒賽中華隊5名花蓮出身的小球員都有好表現，左起為太巴塱國小的黃譯皜、高聖凱、曾祈嘉，中原國小沈偉凡及新城國小鄭奇恩。記者王燕華／攝影

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