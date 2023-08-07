甲子園／台灣選手謝喬恩3安4打點 助球隊奪甲子園首勝

就讀日本高知中央高校的台灣留學生謝喬恩今天敲出3支安打、貢獻4分打點，幫球隊在第105屆日本全國高中棒球錦標賽（夏季甲子園）以9比4擊敗對手奪下首勝。

綜合日刊體育、中日體育、讀賣新聞、日本放送協會（NHK）報導，目前高二的謝喬恩，是高知中央高校先發陣容中唯一的二年級球員，擔任第一棒打擊、左外野手。

他在今天對戰愛媛縣川之江高校的比賽中，繳出5打數3安打4分打點的成績，帶領球隊拿下甲子園首場勝利。

謝喬恩的父母等親友團今天也在觀眾席上觀賽，是謝喬恩就讀高知中央高校後，父母第一次到現場。

看到謝喬恩敲出安打後，謝喬恩的雙親從座位上跳起並看似眼眶泛淚。謝喬恩的父親表示「相當高興，非常引以為傲」。

謝喬恩在賽後表示「有聽到雙親加油聲」、「終於可以（透過好表現）報答父母。能站在夢想的舞台上相當感動，很高興能來到日本」。

高知中央高校總教練太田弘昭表示，謝喬恩是一個認真的孩子，很聽前輩的話。

謝喬恩的學長、同時也是高知中央高校隊長的西岡悠慎表示，謝喬恩每次帶來的鳳梨酥伴手禮都相當美味，並開玩笑說希望他能帶更多伴手禮來。

謝喬恩在台灣小六時認識到甲子園比賽，當時觀看甲子園比賽轉播就相當「震撼」，且認知到「些微失誤就可能左右比賽勝負。（甲子園）比賽水準相當高」。

謝喬恩曾於2018年代表中華隊出賽U12亞洲少棒錦標賽。他在國際比賽表現不錯，但未因此滿足還萌生到日本打球的想法。

在高知中央高校校友的介紹下，謝喬恩決定留學就讀，並從零開始學習日文。留學前開始學習日語五十音。他雖然理解漢字但是許多用法跟意思與中文正體字不同，還得重新學習許多漢字。

他到日本之後每天練習4小時日文，現已進步到可以日常對話的程度。

謝喬恩在日本時謹記母親「嚴以律己、寬以待人」的教誨，在COVID-19期間無法如常訓練，也無法跟父母見面，是一段相當辛苦的回憶。

高知中央高校下一場比賽，將於8月13日上午出戰常勝軍大阪履正社高校。