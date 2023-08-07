中職／傳歪變妨礙悍將有2點不解 賽務部說明判決依據

富邦悍將隊昨天以4：1擊敗統一獅隊之戰，李宗賢的跑壘被判妨礙守備，跑出悍將陣營滿頭問號。中職聯盟賽務部今天說明判決依據，也強調總教練會議時就有提到，不需擊中擊跑員才算妨礙，只要有跑離三呎線外的違規事實即可認定。

引起廣泛討論的判決出現在昨天2局下悍將滿壘的進攻，李宗賢打向三壘，陳鏞基接球後先傳本壘封殺，陳重羽再傳一壘傳偏，林益全未能接進手套，悍將原已跑回2分、取得3：0領先，但獅隊提出挑戰，李宗賢被認定未依規定跑在三呎區內構成妨礙守備，打者自動出局，且跑者退回壘包。

總教練丘昌榮為此判決抗議遭驅逐出場，領隊林華韋賽後也提出兩點不解，一是不解球傳歪卻判妨礙守備，二是進壘發生在傳本壘的play、而非傳一壘，為何被退壘包。

賽務部今天對此說明，獅隊針對李宗賢跑一壘後段是否跑在三呎區內提出挑戰，經重播檢視認定未依規定跑在三呎區內，影響守備員傳接球，改判出局；至於跑者退回原壘包，是經檢視畫面後認定二壘跑者戴培峰在妨礙發生時尚未到達三壘。

李宗賢昨(6日)因未依規定跑在三呎縣內被認定妨礙守備出局，引起富邦悍將不滿。圖擷自 YouTube影片

聯盟8月6日新莊球場統一@富邦例行賽，富邦選手李宗賢跑壘行為判決，賽務部說明如下：

一、二局下半富邦進攻。跑壘員攻佔滿壘，李宗賢揮擊成三壘滾地球，三壘手先傳向本壘封殺三壘跑壘員，捕手再傳向一壘企圖完成雙殺守備，一壘手林益全未能確實接捕傳球，李宗賢踏進一壘，原一、二壘跑壘員利用一壘手漏接傳球回本壘得分，李宗賢進佔三壘。

二、隨後統一隊針對擊跑員跑向一壘後段是否跑在三呎區內提出挑戰，技術委員室經審視重播面確認李宗賢未依規定跑在三呎區內，影響守備員傳接球，依據規則5.09(a)(11)之規定改判出局；本年度6月26日季中總教練會議亦有相關議決：「有關擊跑員跑向一壘後段，應依規定跑在三呎區內。」。

三、裁判員另再與技術委員室確認原一、二壘跑壘員之給壘。依據規則6.01(a)罰則說明：「若裁判員宣告擊球員、擊球跑壘員或跑壘員因妨礙出局時，其他的跑壘員除本規則另有規定外，應返回裁判員認定妨礙發生時所合法佔有的最後壘。」以及規則補述3.07：「……若不是遭最初守備傳球碰觸，除宣告擊跑員出局外，妨礙前之守備行為有效，壘上跑者應返回妨礙當時之佔有壘。」

經審視畫面認定原二壘跑壘員戴培峰於妨礙發生時尚未到達三壘，故宣告跑壘員應返回一、二壘。

四、相關棒球規則規條文如下，請參考。

棒球規則5.09(a)(11)

跑在本壘與一壘之間的後半段，跑出三呎線外側或跑入界外線內側，裁判員認為對一壘的傳球採取接球動作之野手產生妨礙。此時為比賽停止球。

規則補述3.07：

【擊跑員跑離一壘區三呎線外干擾守備之妨礙】

擊跑員跑向一壘偏離三呎線外，遭野手最初(第一)傳球碰觸時，經裁判認定影響一壘手守備時，妨礙守備成立，比賽停止球，宣告擊跑員出局，壘上跑者返回原佔有壘；若不是遭最初守備傳球碰觸，除宣告擊跑員出局外，妨礙前之守備行為算，壘上跑者應返回妨礙當時之佔有壘。

另，針對是否擊中跑壘員才算妨礙，總教練會議有詢問到是否要擊中擊跑員，裁判長有明確回覆「不需要」，只要有違規就認定。