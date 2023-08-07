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中職／悍將新洋投譯名「瑞恩」 已在今天抵台投入備戰

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊今天公布新洋投，就是日前已曝光的26歲右投Ryan Weiss，譯名定調「瑞恩」，已在今天抵達台灣，即將加入球隊備戰。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊今天公布新洋投，就是日前已曝光的26歲右投Ryan Weiss，譯名定調「瑞恩」，已在今天抵達台灣，即將加入球隊備戰。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊今天公布新洋投，就是日前已曝光的26歲右投Ryan Weiss，譯名定調「瑞恩」，已在今天抵達台灣，即將加入球隊備戰。

悍將衝刺下半季，持續補強洋將戰力，今日宣布簽下來自大西洋聯盟海波因特搖滾樂手隊的瑞恩。今年26歲的右投瑞恩來自美國，身高193公分、95公斤，高大的身材讓他的投球展現對打者的壓制性。

瑞恩在2018年美國職棒選秀會上被亞利桑那響尾蛇隊在第4輪選進，最高層級曾上到響尾蛇3A並進入40人名單中，2022年轉戰堪薩斯皇家隊3A，主要擔任牛棚投手。

今年季中瑞恩加盟大西洋聯盟海波因特搖滾樂手隊，與台灣好手陽岱鋼成為隊友，加入搖滾樂手隊後瑞恩調整為先發投手，來台前9場出賽戰績5勝3敗、防禦率4.61，54.2局的投球中有52次三振，並幫助所屬球隊拿下季冠軍。

悍將目前陣中共有富藍戈、肯特、安得勝、伍茲及等4名註冊洋將，球團表示，期望在瑞恩的加入後，能以最充沛的投手戰力面對下半季的挑戰，持續贏得勝利。

富邦悍將隊今天公布新洋投，就是日前已曝光的26歲右投Ryan Weiss，譯名定調「瑞恩」，已在今天抵達台灣，即將加入球隊備戰。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊今天公布新洋投，就是日前已曝光的26歲右投Ryan Weiss，譯名定調「瑞恩」，已在今天抵達台灣，即將加入球隊備戰。圖／富邦悍將隊提供

牛棚 富邦悍將

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