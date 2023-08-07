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中職／張棟樑桃猿「阿迷趴」開唱 819壓軸演出
樂天桃猿隊「阿迷趴ARMY PARTY」今年邁向第十一年，將在8月17、19、20日三天登場，六、日兩天賽後表演卡司一一登場，「微笑王子」張棟樑將在19日賽後壓軸演出。
張棟樑2002年初試啼聲在馬來西亞參加「新秀大賽」出道，2005年其首張專輯作品「當你孤單你會想起誰」在全亞洲受到廣大歌迷喜愛；2006年首次參與浪漫偶像劇「微笑PASTA」拍攝擔任男主角並演唱片尾曲「北極星的眼淚」，人氣和收視皆膾炙人口，也榮獲年度偶像劇收視冠軍。
張棟樑陸續發表作品，近期也繼續挑戰不同的演出，今年最新EP「白夜克拉克」更是嘗試全新的歌路非常驚喜，鬆弛感的形象也令人驚艷。
張棟樑將在8月19日桃園阿迷趴賽後表演現身壓軸演出，演唱「當你孤單你會想起誰」等經典金曲。張棟樑表示，「大家好久不見啦！期待即將在桃園阿迷趴的賽後演唱與大家見面，很開心可以見到大家，到時希望跟大家一起大合唱我的K歌哦！」
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