中職／連2年聯名主題日勇士來加持悍將 分享冠軍榮耀

富邦悍將、勇士隊再度齊聚，悍將隊下半季第二檔主題日「悍衛城邦・勇士將臨」將在8月19、20日登場，由率領勇士隊拿下PLG總冠軍三連霸的總教練許晉哲領銜，包括林志傑、蔡文誠、周桂羽等勇士球星將前進新莊棒球場，主題日將舉辦簽勇士球星與Fubon Angels簽名會，熱區球迷還能獲得「勇將聯名應援TEE」。

去年球季富邦悍將與富邦勇士首度進行聯名主題日「缺一不可・勇士將臨」，受到球迷熱烈好評，但去年主題日因雨延賽，勇士選手雖到場與悍將相見歡，但無緣為比賽開球，讓球星們大嘆可惜，希望這回主題日別再錯過。8月19日將由勇士人氣王「野獸」林志傑擔任開球嘉賓，20日由總教練許晉哲、賴廷恩擔任開球嘉賓，勇士為悍將加持，分享冠軍榮耀。

主題日兩天都將在二樓場外舞台舉辦勇士球星簽名會，只要當日購買勇士悍將聯名商品，最終消費金額達3000元，可憑結帳順序獲得簽名會資格券，每次結帳限換一張，8月19日由林志傑領銜，與蔡文誠、呂宗霖一同為球迷簽名，8月20日則是總教練許晉哲帶領賴廷恩、林孟學、周桂羽、謝宗融等球星，兩天皆會有Fubon Angels共同參與簽名會，簽名會名額每日限量80名。

兩天熱區門票加價100元，只要出示內野熱區有價票券即可領取一件「勇將聯名應援TEE」，19日贈送「經典文字款」、20日贈送「勇將擊拳款」。另外球迷入場即可領取「Slow Cow 酷牛舒壓機能飲」（數量有限，贈完為止）。

賽前場邊活動「控球MVP訓練營」，包括「運球密碼」、「準度挑戰」、「就要你的神反應」、「勇士神射手」等訓練項目，只要憑訓練證完成3項訓練，即可獲得限量勇士應援好物。