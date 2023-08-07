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U12世界盃／美國滿貫砲 我「銀」恨

聯合報／ 記者蘇志畬／台南報導
Ｕ12中華隊摘銀，小選手難過。記者劉學聖／攝影
Ｕ12中華隊摘銀，小選手難過。記者劉學聖／攝影

中華隊拚戰到最後一刻，沈偉凡的追平安、兩分砲，兩度點燃全隊士氣，然而仍以4：10不敵人高馬大的美國隊，吞下在U12世界盃少棒冠軍賽對戰美國隊的4連敗，今年賽事以亞軍作收，美國隊收下隊史2連霸、第5冠。

中華隊高聖凱對美國隊先發3局僅失1分，前晚被踢傷的三壘手沈偉凡有神級演出，4局下棒打美國強投厄利，2分打點二壘打扳平比數，掀起滿場8000名觀眾歡呼；6局上美國轟出滿貫砲，中華隊無法翻轉戰局。

中華隊小將們賽後泣不成聲，總教練陳明仁表示，美國隊投打非常好，但打擊完全被壓制，投手後半段壓不住打者，「美國隊實力真的太強，小朋友這樣表現已經很滿意。」

中華隊在2013年起連3屆冠軍戰都輸給美國隊，吞下「3連亞」，暌違6年的中美大戰還是難破心魔，隊史4座亞軍都輸給美國隊，不過從上屆季軍到今年亞軍逐漸進步，U12連7屆都保底前3名。

U12

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