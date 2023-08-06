U12世界盃／腳痛照轟2分砲 沈偉凡落淚直言不甘心

沈偉凡帶著腳傷在冠軍戰敲出2支長打，包辦中華隊4分打點，6局下敲出兩分砲時一度燃起希望，最終還是以4：11輸給美國隊，在U12世界盃少棒賽以亞軍作收，沈偉凡哭到泣不成聲。

今晚面對強敵美國隊，中華隊0：2的落後在4局下靠著沈偉凡的2分打點二壘安打一棒追平，6局下落後8分的不利局面，又是沈偉凡挺身而出，然而最終難補巨大分差，中華小將們紛紛落淚。

沈偉凡是哭得最慘的其中一人，賽後一度無法受訪，直到頒獎典禮結束後重整情緒，才分享心情，「這次世界盃很開心，自己有表現，球隊也打到第2名。」不過為何落淚？沈偉凡坦言：「還是有不甘心。」

昨天複賽最終戰對美國隊，沈偉凡在守備時因對手滑壘被剷倒，一跛一跛提前退場，今天賽前還是有點痛，但想上場的心情仍讓他願意擔任先發三壘手，沈偉凡說：「想跟大家一起撐到最後，守備還是會痛，但比賽中就忍住，喊痛就會被換下來。」

前7場出賽，沈偉凡僅敲出1支安打，今晚對上難纏的美國隊卻有3打數2安打演出，沈偉凡也不知道怎麼辦到的，只是確實擊球，「沒想過有這麼多安打。」

6局下敲出兩分砲繞壘時，沈偉凡露出笑容，他說：「當下很開心，覺得說不定還有機會。」然而還是來不及追上失分，沈偉凡依舊珍惜與隊友相處的時光，「希望大家一起加油，U15再見。」