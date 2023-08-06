U12世界盃／中華隊缺「大投手」仍奪亞軍 選訓點原因

U12世界盃棒球賽中華隊從一開始組訓，被評價缺「大投手」，靠著守備和投手群平均且有深度，一路打進冠軍戰，雖然最後不敵可怕的美國隊，但亞軍也已經繳出亮眼成績、打出驚奇。

中華隊此次以花蓮縣取得組訓權，由總教練陳明仁領軍，教練團有陳智培、陳信福，來自全台11縣市球員組成代表隊；賽前選訓委員和教練團評估球隊戰力，沒有大砲型的打者，也沒有特別突出的一名「大投手」，但中華隊打出驚奇、一路挺進冠軍戰。

外界對於此次中華隊的第一印象是速度優勢，但中華隊選訓委員之一的陳峰民卻有不同的看法，他認為守備穩定度，投手群平均且深度夠，是中華隊能在此屆打出亮眼成績的原因。

陳峰民表示，集訓期間有帶母隊崇明國中棒球隊與U12世界盃代表隊打2場友誼賽，從比賽過程中可以看得出來球員們在場上專注度很好，球隊凝聚的氣氛也很好，這也是這批中華隊的優勢。

中華隊此次預賽5戰全勝，帶著2勝晉級超級循環賽複賽，複賽首戰擊敗多明尼加、韓國，7連勝確定晉級冠軍戰，但複賽最後一戰、冠軍戰都不敵美國，最後拿下亞軍，也已經是亮眼成績。

陳峰民認為，中華隊雖然沒有一個站出來就讓人覺得一定會贏的「大投手」，但平均值高，控球、變化球、不錯的速度和控球水準都不會有太大的落差，先發和後援登板的投手落差也不會太大；扣除與美國隊2場對戰，其餘7場比賽單場失分都不差過3分。

中線守備內野二壘王聖穰、游擊羅浩翰是守備最穩定的中線，王聖穰球棒控制能力佳、也是大賽型球員，不會怯場，守備表現穩定，羅浩翰對於彈跳的掌握好，左右前後移動快，最突出的地方是傳球的穩定性，是能讓人安心的內野手。