U12世界盃／壓制美國打線 高聖凱暖心約隊友國中見

U12世界盃少棒賽冠軍戰，中華隊投手高聖凱一度壓制美國隊兇猛打線，先發3局僅失1分，然而最後仍以4：11輸球淚灑亞太棒球場，高聖凱與這群隊友相約國中再次見面。

高聖凱在華南金控盃冠軍戰曾先發率領花蓮奪冠，今晚再次被賦予重要任務，面對今年美國隊，直到4局上才遇到危機時退場，由葉壘接手，高聖凱留下3局被敲4支安打、僅失1分的成績。

高聖凱透露，對決美國隊主要以直球搭配曲球，昨晚知道自己要擔任冠軍賽先發很開心，「喜歡投關鍵的比賽，昨天晚上沒有想太多，睡得很好。」

這次雖然無法再次跟球隊一起拿下冠軍，不過高聖凱想跟隊友說：「謝謝你們，我們一起打下亞軍，希望國中一樣可以再見面。」在8000人滿場場面投球，高聖凱感覺特別刺激，他也感謝家人們特別來到台南為自己加油。