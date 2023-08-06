U12世界盃／中華隊不哭！總教練讚沈偉凡開轟鼓舞士氣

U12世界盃少棒賽今晚的冠軍戰中，中華隊以4：10輸給美國隊，賽後小朋友臉上掛滿淚水，總教練陳明仁稱讚球員展現拚勁，尤其是沈偉凡的表現鼓舞了士氣。

中華隊的4分都由沈偉凡包辦，他在4局下先敲出追平2分打點二壘打，6局下陷入8分落後的不利局面，更以兩分砲引爆全場歡呼聲，完全不像前兩場都曾因傷提前退場的球員。

陳明仁表示，沈偉凡前段表現起起落落，但這場比賽表現很好，是球隊最優異的打者，「在對方投手有所警惕下，可以打出全壘打，鼓舞了中華隊士氣。」

只不過中華隊今年以7連勝起步，卻在複賽最終戰、冠軍戰連續對戰美國都吞敗，以亞軍作收，陳明仁表示，美國隊無論投手、打擊表現都非常好，中華隊打者被壓制，後段投手無法壓不住對方打者，「美國隊實力真的太強，小朋友有這樣表現已經很滿意。」

高聖凱先發3局，4局上遇到危機才退場，最終失1分作收，陳明仁表示：「高聖凱表現很好，投球非常穩定，只不過出現第2個保送，感覺有點累了，就當機立斷換下。」