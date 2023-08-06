中職／王正棠暌違2年多再上MVP頒獎台 圓滿3歲女兒心願

王正棠今天在第7局的致勝安打，一棒將自己送上暌違兩年多的主場MVP頒獎台上，也為3歲8個月大的大女兒解鎖等待已久的心願，王正棠也鬆了口氣，「她不管是誰拿MVP都會在電視機前跟著跳，說怎麼都沒看到我。」

富邦悍將隊今天以4：1擊敗統一獅隊，打破1：1僵局的一棒出現在7局下，王正棠在滿壘的打席建功，一棒掃出安打、帶有2分打點，這是他今年第二座單場MVP，卻是久違的主場MVP，前一次已是2021年3月31日。

王正棠人在頒獎台上跳舞時，休息室走道上出現急匆匆的身影，邊跑邊擔心「還來得及嗎？」大女兒如願趕上與爸爸一起跳MVP舞的機會。

終於解鎖女兒心願，王正棠也鬆了口氣，「她都在電視機前跳，不管是誰MVP都會跳，但說都沒看到我。」賽後得知是自己是MVP時，一開始沒在觀眾席上找到妻女身影，隨後就看到出現在場上，把他嚇了一跳，也自評女兒的舞步律動比自己好。

回顧當英雄的打席，王正棠說：「當下投手變化球比較多，設定變化球打，自己一開始想要建功、揮了兩顆滿急，兩好球等進來一點再出手，但後來也是打了一顆滿低的球，但是有高一點啦！應該可以再看更高一點。」