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中職／爭議判決…林華韋：傳歪怪跑者？丘總疑裁判委員不同調

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊總教練丘昌榮遭驅逐出場。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊總教練丘昌榮遭驅逐出場。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊今天以4：1擊敗統一獅隊，第2局李宗賢的打席被判妨礙守備，領隊林華韋、總教練丘昌榮都有滿頭問號，林華韋賽後怒批技術委員需要檢討，質疑裁判與技術委員認知是否不同調。

爭議判決出現在2局下悍將滿壘的進攻，李宗賢打向三壘，陳鏞基接球後先傳本壘封殺，陳重羽再傳一壘出現暴傳，悍將原已跑回2分、取得3：0領先，但獅隊提出挑戰，李宗賢被認定跑在線內構成妨礙守備，打者自動出局，且跑者退回壘包，悍將陣營爆出不滿聲音，丘總也為此抗議遭驅逐出場。

林華韋賽後先一步走向媒體，談起這記判決語氣相當激動，「我認為技術委員需要檢討，我認為那正常跑壘，球傳歪可以判妨礙守備？」他指出，春訓時裁判到各隊巡迴時，有跟教練團提到，「如果跑進來就往人丟，丟到人就是妨礙，但這球根本沒丟到人，那是傳歪。」

他進一步指出第二點不解，「把我們跑者趕回一、二壘是第二個錯誤，他們進壘是第一個play、是傳本壘時的進壘，和下一個play有什麼關係，為什麼要趕回來？」林華韋怒批：「我們會申訴，但申訴也是事後檢討，對比賽有什麼影響，他們說了算嘛！怎麼看宗賢都是正常跑壘。」

林華韋直言，90%的跑壘都是這樣跑，不能把傳歪的責任怪到球員身上，「而且這個不是觸擊，這是捕手傳球欸！實在是…哎…。」越講越無奈。

丘昌榮也提到，先前裁判上課時，他還有提出疑問，「裁判有講，傳歪就不構成妨礙守備。」丘總上場提出質疑時，裁判回應「裡面（小房間）說的」，「我是覺得裁判是不是有同調？」林華韋也說：「我們的疑點是，技術委員知不知道裁判當時是樣教的？」

丘總認為這一個play對氣勢影響極大，當下會3：0，甚至還是僅一出局的大好局面，可能進一步變4：0，卻被這樣改判，即便事後申訴說是誤判，對比賽於事無補，「如果第一線誤判還可以接受，但都已經是小房間了，判決和我們當初上課時說的是不同的。」

林華韋 李宗賢 丘昌榮

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