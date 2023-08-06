U12世界盃／邱亞恩、葉壘好投入列世界隊 得獎名單出爐
U12世界盃少棒賽賽程今天結束，中華隊冠軍戰美國隊，最終選出的世界隊最佳11人中，中華隊也有兩名小將入選，邱亞恩是最佳先發投手、葉壘最佳後援投手。
世界盃的世界隊也就是俗稱的明星隊，共選出先發、後援投手各1人，野手部門則是捕手、一壘、二壘、三壘、游擊手、指定打擊各一人，外野手三人，今年各隊戰力平均，美國隊3人獲選最多，中華隊、日本隊、委內瑞拉隊、多明尼加隊也都有2人入選。
個人獎成績僅計算預賽加上複賽，因此得主也提前出爐，日本隊砲手駒勇佑一人包辦全壘打王、打點王兩大獎，墨西哥隊投手伽瑪爾戈（Jose Camargo）則收下防禦率、勝率王，在冠軍戰先發的美國投手厄利（Tyler Early）則獲得大會MVP。
U12世界隊完整名單：
最佳先發投手：邱亞恩／中華隊
最佳後援投手：葉壘／中華隊
最佳捕手：駒勇佑／日本
最佳一壘手：和田健吾／日本
最佳二壘手：拉德拉（Alexandro Ladera）／委內瑞拉
最佳三壘手：強森（Zaylor Johnson）／美國
最佳游擊手 ：薩摩拉（Ezequiel Zamora）／委內瑞拉
最佳外野手：高梅茲（Gavin Gomez）／美國、厄利（Tyler Early）／美國、塔爾馬雷（Gustavo Talmare）／多明尼加
最佳指定打擊：寶拉（Keimel Paula）／多明尼加
個人獎（成績計算至複賽為止）
打擊王：寶拉（Keimel Paula）／多明尼加（打擊率.583）
防禦率王：伽瑪爾戈（Jose Camargo）／墨西哥（防禦率0，15K）
最佳勝率王：伽瑪爾戈（Jose Camargo）／墨西哥（2勝0敗，15K）
打點王：駒勇佑／日本（18分打點）
全壘打王：駒勇佑／日本（6轟）
盜壘王：海德（Paris Head）／美國（5盜）
得分王：布爾西雅加（Jose Burciaga）／墨西哥（12分）
最有價值球員：厄利（Tyler Early）。
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