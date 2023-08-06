U12世界盃／邱亞恩、葉壘好投入列世界隊 得獎名單出爐

U12世界盃少棒賽賽程今天結束，中華隊冠軍戰美國隊，最終選出的世界隊最佳11人中，中華隊也有兩名小將入選，邱亞恩是最佳先發投手、葉壘最佳後援投手。

世界盃的世界隊也就是俗稱的明星隊，共選出先發、後援投手各1人，野手部門則是捕手、一壘、二壘、三壘、游擊手、指定打擊各一人，外野手三人，今年各隊戰力平均，美國隊3人獲選最多，中華隊、日本隊、委內瑞拉隊、多明尼加隊也都有2人入選。

個人獎成績僅計算預賽加上複賽，因此得主也提前出爐，日本隊砲手駒勇佑一人包辦全壘打王、打點王兩大獎，墨西哥隊投手伽瑪爾戈（Jose Camargo）則收下防禦率、勝率王，在冠軍戰先發的美國投手厄利（Tyler Early）則獲得大會MVP。